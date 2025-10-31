Uzņēmumu katalogs
StockX
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Mārketings

  • Visas Mārketings algas

StockX Mārketings Algas

Vidējā Mārketings kopējā atlīdzība in United States StockX svārstās no $86.1K līdz $125K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu StockX kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$97.7K - $113K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$86.1K$97.7K$113K$125K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 2 vēl Mārketings datis par StockX lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

StockX uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Mārketings piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai StockX in United States, ir gada kopējā atlīdzība $124,950. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots StockX Mārketings pozīcijai in United States, ir $86,100.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta StockX

Saistītie uzņēmumi

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi