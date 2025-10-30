Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in Spain pakete Stenn kopā ir €137K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Stenn kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Kopā gadā
€137K
Līmenis
M5
Pamatalga
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
18 Gadi
Iesniegt

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Stenn in Spain, ir gada kopējā atlīdzība €164,124. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Stenn Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Spain, ir €136,677.

