Uzņēmumu Katalogs
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Algas

Stanley Black & Decker algu diapazons svārstās no $40,603 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $433,508 Programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Stanley Black & Decker. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

Mehāniskais inženieris
Median $95K
Programmatūras inženieris
Median $112K
Produkta vadītājs
Median $134K

Aparatūras inženieris
Median $89K
Biznesa analītiķis
$104K
Biznesa attīstība
$236K
Datu analītiķis
$42.6K
Datu zinātnes vadītājs
$213K
Datu zinātnieks
Median $150K
Finanšu analītiķis
$89.1K
Grafiskais dizainers
$146K
Cilvēkresursi
$61.2K
Mārketings
Median $140K
Produkta dizainers
$80.4K
Programmu vadītājs
$434K
Projektu vadītājs
$40.6K
Pārdošana
$152K
Programmatūras inženieru vadītājs
$164K
Risinājumu arhitekts
$60.3K
Tehniskais programmu vadītājs
$141K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Stanley Black & Decker, ir Programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $433,508. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Stanley Black & Decker, ir $123,000.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Stanley Black & Decker

