Standard Metrics Algas

Standard Metrics algu diapazons svārstās no $137,200 kopējā atalgojumā gadā Klientu panākumi apakšējā galā līdz $211,935 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Standard Metrics. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Klientu apkalpošana
$139K
Klientu panākumi
$137K
Produkta vadītājs
$186K

Darbinieku atlases speciālists
$151K
Pārdošana
$157K
Pārdošanas inženieris
$179K
Programmatūras inženieris
$157K
Programmatūras inženieru vadītājs
$212K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Standard Metrics, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $211,935. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Standard Metrics, ir $156,733.

