Standard Chartered Algas

Standard Chartered algu diapazons svārstās no $16,994 kopējā atalgojumā gadā Korporatīvā attīstība apakšējā galā līdz $502,500 Investīciju banķieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Standard Chartered. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $52.5K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $42.7K

Tehniskais programmu vadītājs
Median $150K
Grāmatvedis
$204K
Biznesa analītiķis
$26.4K
Korporatīvā attīstība
$17K
Datu analītiķis
$20K
Datu zinātnieks
$43.9K
Finanšu analītiķis
$17.1K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$39.4K
Investīciju banķieris
$503K
Vadības konsultants
$57.1K
Produkta dizainers
$69.1K
Programmu vadītājs
$60K
Projektu vadītājs
$43.1K
Pārdošana
$56.5K
Kiberdrošības analītiķis
$18K
Risinājumu arhitekts
$43.3K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Standard Chartered gemeldet wurde, ist Investīciju banķieris at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $502,500. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Standard Chartered gemeldet wurde, beträgt $43,225.

