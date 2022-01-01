Uzņēmumu katalogs
SRI International
SRI International Algas

SRI International algas svārstās no $100,667 kopējā atlīdzībā gadā Aparatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $271,350 Tehnisko programmu menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem SRI International. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/30/2025

Aparatūras inženieris
P3 $101K
P5 $157K
Datu zinātnieks
Median $150K
Programmatūras inženieris
Median $125K

Pētnieks zinātnieks

Biomedicīnas inženieris
$128K
Ķīmijas inženieris
$124K

Pētniecības inženieris

Mehānikas inženieris
$154K
Projektu menedžeris
$196K
Tehnisko programmu menedžeris
$271K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots SRI International, ir Tehnisko programmu menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $271,350. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SRI International, ir $150,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta SRI International

Citi resursi

