Squire
Squire Algas

Squire mediānā alga ir $100,000 Programmatūras inženieris . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Squire. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/30/2025

Programmatūras inženieris
Median $100K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Squire uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Squire, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $100,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Squire, ir $100,000.

Citi resursi

