Uzņēmumu katalogs
Squarespace
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Squarespace Algas

Squarespace algas svārstās no $59,900 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $478,333 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Squarespace. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas menedžeris
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Produkta menedžeris
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Produkta dizaineris
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Datu zinātnieks
L3 $155K
L4 $200K
Datu analītiķis
Median $135K
Finanšu analītiķis
Median $190K
Mārketings
Median $164K
Personāla atlases speciālists
Median $150K
UX pētnieks
Median $151K
Administratīvais asistents
$79.6K
Biznesa operāciju menedžeris
$274K
Biznesa analītiķis
$118K
Klientu apkalpošana
Median $59.9K
Datu zinātnes menedžeris
$224K
Cilvēkresursi
$141K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$191K
Tehnisko programmu menedžeris
Median $202K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

15%

G 1

25%

G 2

30%

G 3

30%

G 4

Akciju veids
RSU

Squarespace uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 30% tiek iegūtas 3rd-G (30.00% gada)

  • 30% tiek iegūtas 4th-G (30.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Squarespace uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Squarespace, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the L7 level ar gada kopējo atlīdzību $478,333. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Squarespace, ir $195,822.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Squarespace

Saistītie uzņēmumi

  • Microsoft
  • Five9
  • Oracle
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/squarespace/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.