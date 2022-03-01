Uzņēmumu katalogs
Split Software
Split Software Algas

Split Software algas svārstās no $78,400 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $208,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Split Software. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $208K
Datu analītiķis
$81.6K
Cilvēkresursi
$78.4K

Risinājumu arhitekts
$174K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Split Software, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $208,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Split Software, ir $127,863.

