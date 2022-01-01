Uzņēmumu katalogs
Splice
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Splice Algas

Splice algas svārstās no $124,375 kopējā atlīdzībā gadā Finanšu analītiķis zemākajā līmenī līdz $251,250 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Splice. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $139K
Produkta vadītājs
Median $160K
Biznesa attīstība
$251K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Finanšu analītiķis
$124K
Mārketings
$235K
Produkta dizainers
$220K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Splice, ir Biznesa attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $251,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Splice, ir $190,072.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Splice

Saistītie uzņēmumi

  • Zipcar
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi