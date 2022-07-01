Uzņēmumu katalogs
Splash Financial
Splash Financial Algas

Splash Financial algas svārstās no $180,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženierijas vadītājs zemākajā līmenī līdz $240,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Splash Financial. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $240K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $180K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$221K

Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Splash Financial, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $240,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Splash Financial, ir $221,100.

