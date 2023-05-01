Uzņēmumu katalogs
Spirit Airlines
Spirit Airlines Algas

Spirit Airlines algas svārstās no $91,800 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $143,100 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Spirit Airlines. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Produkta vadītājs
Median $143K
Datu analītiķis
$91.8K
Projektu vadītājs
$124K

Programmatūras inženieris
Median $100K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Spirit Airlines, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $143,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Spirit Airlines, ir $111,908.

