Spirent Communications Algas

Spirent Communications algas svārstās no $87,063 kopējā atlīdzībā gadā Mārketinga operācijas zemākajā līmenī līdz $201,000 Pārdošanas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Spirent Communications. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $135K

Tīklu inženieris

Mārketinga operācijas
$87.1K
Produkta vadītājs
$152K

Pārdošanas inženieris
$201K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$164K
The highest paying role reported at Spirent Communications is Pārdošanas inženieris at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Spirent Communications is $152,471.

