Uzņēmumu katalogs
Spire Global
Spire Global Algas

Spire Global Algas

Spire Global algas svārstās no $94,186 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $166,165 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Spire Global. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Vadības sistēmu inženieris
$108K
Programmatūras inženieris
$94.2K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$143K

Tehnisko programmu vadītājs
$166K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Spire Global, ir Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $166,165. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Spire Global, ir $125,494.

