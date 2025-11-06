Programmatūras inženieris atlīdzība in Wroclaw Metropolitan Area SoftServe svārstās no PLN 253K year L3 līmenim līdz PLN 286K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Wroclaw Metropolitan Area pakete kopā ir PLN 254K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SoftServe kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
