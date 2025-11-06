Uzņēmumu katalogs
SoftServe
SoftServe Programmatūras inženieris Algas Wroclaw Metropolitan Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Wroclaw Metropolitan Area SoftServe svārstās no PLN 253K year L3 līmenim līdz PLN 286K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Wroclaw Metropolitan Area pakete kopā ir PLN 254K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SoftServe kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
(Iesācēju līmenis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Jaunākie algu pieteikumi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā SoftServe?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai SoftServe in Wroclaw Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība PLN 287,510. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SoftServe Programmatūras inženieris pozīcijai in Wroclaw Metropolitan Area, ir PLN 254,184.

