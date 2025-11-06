Uzņēmumu katalogs
SoftServe
  • Warsaw Metropolitan Area

SoftServe Programmatūras inženieris Algas Warsaw Metropolitan Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Warsaw Metropolitan Area SoftServe svārstās no PLN 140K year L2 līmenim līdz PLN 272K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Warsaw Metropolitan Area pakete kopā ir PLN 265K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SoftServe kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
(Iesācēju līmenis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā SoftServe?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

DevOps inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai SoftServe in Warsaw Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība PLN 341,152. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SoftServe Programmatūras inženieris pozīcijai in Warsaw Metropolitan Area, ir PLN 265,055.

