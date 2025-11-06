Programmatūras inženieris atlīdzība in Warsaw Metropolitan Area SoftServe svārstās no PLN 140K year L2 līmenim līdz PLN 272K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Warsaw Metropolitan Area pakete kopā ir PLN 265K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SoftServe kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
