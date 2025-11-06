Programmatūras inženieris atlīdzība in Ukraine SoftServe svārstās no UAH 419K year L1 līmenim līdz UAH 2.74M year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Ukraine pakete kopā ir UAH 2.13M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SoftServe kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
