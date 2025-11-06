Programmatūras inženieris atlīdzība in Lviv Metropolitan Area SoftServe svārstās no UAH 551K year L1 līmenim līdz UAH 2.14M year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Lviv Metropolitan Area pakete kopā ir UAH 2M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SoftServe kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
