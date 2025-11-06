Programmatūras inženieris atlīdzība in Krakow Metropolitan Area SoftServe svārstās no PLN 191K year L2 līmenim līdz PLN 309K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Krakow Metropolitan Area pakete kopā ir PLN 246K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SoftServe kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
