Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Poland pakete Softeq kopā ir PLN 214K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Softeq kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kopā gadā
PLN 214K
Līmenis
-
Pamatalga
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonuss
PLN 0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Softeq in Poland, ir gada kopējā atlīdzība PLN 265,392. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Softeq Programmatūras inženieris pozīcijai in Poland, ir PLN 185,774.

