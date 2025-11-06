Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Japan pakete SoftBank kopā ir ¥5.89M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SoftBank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Kopā gadā
¥5.89M
Līmenis
L3
Pamatalga
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bonuss
¥2.54M
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai SoftBank in Japan, ir gada kopējā atlīdzība ¥14,567,298. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SoftBank Programmatūras inženieris pozīcijai in Japan, ir ¥3,573,168.

