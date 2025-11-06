Uzņēmumu katalogs
Socure
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

  • New York City Area

Socure Datu zinātnieks Algas New York City Area

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in New York City Area pakete Socure kopā ir $210K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Socure kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Kopā gadā
$210K
Līmenis
Lead Data Scientist
Pamatalga
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Socure?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Socure uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu zinātnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Socure in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $218,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Socure Datu zinātnieks pozīcijai in New York City Area, ir $160,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Socure

Saistītie uzņēmumi

  • Two Sigma
  • Jump Trading
  • BitGo
  • ID.me
  • Bloomberg
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi