Programmatūras inženieris atlīdzība in India Societe Generale svārstās no ₹1.69M year L1 līmenim līdz ₹2.69M year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹1.96M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Societe Generale kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
