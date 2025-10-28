Projektu menedžeris atlīdzība in France Societe Generale kopā ir €103K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in France pakete kopā ir €71.4K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Societe Generale kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€79.9K
€5.5K
€17.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***