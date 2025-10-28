Uzņēmumu katalogs
Societe Generale
Societe Generale Produkta menedžeris Algas

Produkta menedžeris atlīdzība in India Societe Generale svārstās no ₹4.93M year L4 līmenim līdz ₹4.6M year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹4.5M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Societe Generale kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Societe Generale?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai Societe Generale in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,730,145. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Societe Generale Produkta menedžeris pozīcijai in India, ir ₹4,636,968.

