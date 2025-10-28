Datu zinātnieks atlīdzība in France Societe Generale svārstās no €41.3K year L1 līmenim līdz €31.1K year L3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in France pakete kopā ir €44.5K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Societe Generale kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
