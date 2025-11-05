Uzņēmumu katalogs
Snap
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • New York City Area

Snap Programmatūras inženieris Algas New York City Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in New York City Area Snap svārstās no $202K year L3 līmenim līdz $625K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $368K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Snap kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$202K
$143K
$57.6K
$1.5K
L4
$397K
$201K
$196K
$357
L5
$551K
$241K
$294K
$16K
L6
Staff Software Engineer
$625K
$230K
$375K
$20K
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (8.33% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (2.77% mēneša)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (2.77% mēneša)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (2.77% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

G 1

33%

G 2

13%

G 3

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 54% tiek iegūtas 1st-G (4.50% mēneša)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (2.75% mēneša)

  • 13% tiek iegūtas 3rd-G (1.08% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Mobilo lietotņu programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Drošības programmatūras inženieris

Virtuālās realitātes programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Snap in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $625,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Snap Programmatūras inženieris pozīcijai in New York City Area, ir $363,500.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Snap

Citi resursi