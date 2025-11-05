Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater London Area Snap svārstās no £96.5K year L3 līmenim līdz £261K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater London Area pakete kopā ir £188K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Snap kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
£96.5K
£72.5K
£20.8K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.3K
£743.8
L5
£261K
£132K
£129K
£0
L6
£ --
£ --
£ --
£ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
100%
G 1
Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
100% tiek iegūtas 1st-G (8.33% mēneša)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (2.77% mēneša)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (2.77% mēneša)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (2.77% mēneša)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
G 1
33%
G 2
13%
G 3
Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
54% tiek iegūtas 1st-G (4.50% mēneša)
33% tiek iegūtas 2nd-G (2.75% mēneša)
13% tiek iegūtas 3rd-G (1.08% mēneša)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu
Mobilo lietotņu programmatūras inženieris
Mašīnmācīšanās inženieris
Backend programmatūras inženieris
Pilna cikla programmatūras inženieris
Tīklu inženieris
Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris
Ražošanas programmatūras inženieris
Drošības programmatūras inženieris
Virtuālās realitātes programmatūras inženieris
Pētnieks zinātnieks