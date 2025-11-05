Uzņēmumu katalogs
Snap
  • Algas
  • Pārdošana

  • Visas Pārdošana algas

  • Greater London Area

Snap Pārdošana Algas Greater London Area

Mediānā Pārdošana atlīdzības in Greater London Area pakete Snap kopā ir £110K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Snap kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£76.6K
Līmenis
L4
Pamatalga
£67.2K
Stock (/yr)
£9.4K
Bonuss
£0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Snap?
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (8.33% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (2.77% mēneša)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (2.77% mēneša)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (2.77% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

G 1

33%

G 2

13%

G 3

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 54% tiek iegūtas 1st-G (4.50% mēneša)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (2.75% mēneša)

  • 13% tiek iegūtas 3rd-G (1.08% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Kontu izpildītājs

Kontu vadītājs

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Snap in Greater London Area, ir gada kopējā atlīdzība £201,890. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Snap Pārdošana pozīcijai in Greater London Area, ir £76,617.

