Uzņēmumu katalogs
Snap
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu analītiķis

  • Visas Datu analītiķis algas

  • Greater Los Angeles Area

Snap Datu analītiķis Algas Greater Los Angeles Area

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in Greater Los Angeles Area Snap svārstās no $130K līdz $190K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Snap kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$150K - $171K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$130K$150K$171K$190K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 2 vēl Datu analītiķis datis par Snap lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (8.33% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (2.77% mēneša)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (2.77% mēneša)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (2.77% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

G 1

33%

G 2

13%

G 3

Akciju veids
RSU

Snap uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 54% tiek iegūtas 1st-G (4.50% mēneša)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (2.75% mēneša)

  • 13% tiek iegūtas 3rd-G (1.08% mēneša)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Snap in Greater Los Angeles Area, ir gada kopējā atlīdzība $189,980. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Snap Datu analītiķis pozīcijai in Greater Los Angeles Area, ir $130,410.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Snap

Saistītie uzņēmumi

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi