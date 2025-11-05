Uzņēmumu katalogs
SmartThings
Programmatūras inženieris atlīdzība in Minneapolis-St. Paul Area SmartThings svārstās no $109K year Software Engineer līmenim līdz $192K year Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Minneapolis-St. Paul Area pakete kopā ir $151K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SmartThings kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā SmartThings?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area, ir gada kopējā atlīdzība $245,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SmartThings Programmatūras inženieris pozīcijai in Minneapolis-St. Paul Area, ir $150,000.

Citi resursi