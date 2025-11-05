Programmatūras inženieris atlīdzība in Minneapolis-St. Paul Area SmartThings svārstās no $109K year Software Engineer līmenim līdz $192K year Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Minneapolis-St. Paul Area pakete kopā ir $151K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SmartThings kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
