Programmatūras inženieris atlīdzība in India Smartsheet kopā ir ₹5.48M year Senior SE I līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹5.08M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Smartsheet kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Smartsheet uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
33%
G 1
33%
G 2
34%
G 3
Smartsheet uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (8.25% ceturkšņa)
34% tiek iegūtas 3rd-G (8.50% ceturkšņa)
