Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Seattle Area Smartsheet svārstās no $154K year SE I līmenim līdz $375K year Principal SE līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Seattle Area pakete kopā ir $254K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Smartsheet kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SE I
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Smartsheet uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
33%
G 1
33%
G 2
34%
G 3
Smartsheet uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (8.25% ceturkšņa)
34% tiek iegūtas 3rd-G (8.50% ceturkšņa)
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu