Smartsheet
  • Greater Seattle Area

Smartsheet Mārketings Algas Greater Seattle Area

Mediānā Mārketings atlīdzības in Greater Seattle Area pakete Smartsheet kopā ir $180K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Smartsheet kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Smartsheet
Marketing Director
Bellevue, WA
Kopā gadā
$180K
Līmenis
9
Pamatalga
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Smartsheet uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

33%

G 1

33%

G 2

34%

G 3

Akciju veids
RSU

Smartsheet uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (8.25% ceturkšņa)

  • 34% tiek iegūtas 3rd-G (8.50% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai Smartsheet in Greater Seattle Area, ir gada kopējā atlīdzība $358,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Smartsheet Mārketings pozīcijai in Greater Seattle Area, ir $187,500.

