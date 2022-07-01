Uzņēmumu Katalogs
SmartRecruiters
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

SmartRecruiters Algas

SmartRecruiters algu diapazons svārstās no $42,339 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $118,854 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem SmartRecruiters. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $42.3K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $119K
Datu zinātnieks
$64.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produkta dizainers
$53K
Produkta dizaina vadītājs
$103K
Produkta vadītājs
$94.9K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā SmartRecruiters, ir Programmatūras inženieru vadītājs ar gada kopējo atalgojumu $118,854. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā SmartRecruiters, ir $79,860.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš SmartRecruiters

Saistītie Uzņēmumi

  • HackerRank
  • Experis
  • Checkfront
  • Joveo
  • Alpaca
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi