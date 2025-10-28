Uzņēmumu katalogs
Sleep Number
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

Sleep Number Datu zinātnieks Algas

Vidējā Datu zinātnieks kopējā atlīdzība in United States Sleep Number svārstās no $338K līdz $480K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sleep Number kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$383K - $435K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$338K$383K$435K$480K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Datu zinātnieks datis par Sleep Number lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

Sleep Number uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu zinātnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Sleep Number in United States, ir gada kopējā atlīdzība $480,260. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sleep Number Datu zinātnieks pozīcijai in United States, ir $337,810.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Sleep Number

Saistītie uzņēmumi

  • Casper
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Macy's
  • Aaron's
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi