Vidējā Datu zinātnieks kopējā atlīdzība in United States Sleep Number svārstās no $338K līdz $480K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sleep Number kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Sleep Number uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)