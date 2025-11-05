Uzņēmumu katalogs
Mediānā Risinājumu arhitekts atlīdzības in Greater Toronto Area pakete Slalom Build kopā ir CA$143K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Slalom Build kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$143K
Līmenis
L5
Pamatalga
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$2K
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai Slalom Build in Greater Toronto Area, ir gada kopējā atlīdzība CA$176,921. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Slalom Build Risinājumu arhitekts pozīcijai in Greater Toronto Area, ir CA$166,381.

