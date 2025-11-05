Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Chicago Area Slalom Build svārstās no $97.4K year Engineer līmenim līdz $189K year Senior Architect līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Chicago Area pakete kopā ir $140K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Slalom Build kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
