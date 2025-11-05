Uzņēmumu katalogs
Slalom Build
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Programmatūras inženieris Algas Greater Chicago Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Chicago Area Slalom Build svārstās no $97.4K year Engineer līmenim līdz $189K year Senior Architect līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Chicago Area pakete kopā ir $140K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Slalom Build kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Engineer
(Iesācēju līmenis)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Slalom Build?

Iekļautie amati

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Slalom Build in Greater Chicago Area, ir gada kopējā atlīdzība $188,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Slalom Build Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Chicago Area, ir $129,000.

Citi resursi