Slalom Build Programmatūras inženieris Algas Canada

Programmatūras inženieris atlīdzība in Canada Slalom Build svārstās no CA$101K year Engineer līmenim līdz CA$139K year Architect līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$109K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Slalom Build kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Engineer
(Iesācēju līmenis)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Slalom Build?

Iekļautie amati

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Slalom Build in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$138,592. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Slalom Build Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$111,388.

Citi resursi