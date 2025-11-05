Programmatūras inženieris atlīdzība in Canada Slalom Build svārstās no CA$101K year Engineer līmenim līdz CA$139K year Architect līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$109K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Slalom Build kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***