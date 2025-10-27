Uzņēmumu katalogs
Skai
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Skai Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Israel pakete Skai kopā ir ₪334K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Skai kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Mediānais pakete
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kopā gadā
₪334K
Līmenis
L3
Pamatalga
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bonuss
₪0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Skai?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.8K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.7K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Pilna cikla programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Skai in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪509,197. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Skai Programmatūras inženieris pozīcijai in Israel, ir ₪380,236.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Skai

Saistītie uzņēmumi

  • Amazon
  • Apple
  • Uber
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi