Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Switzerland pakete SIX kopā ir CHF 117K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SIX kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Mediānais pakete
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Kopā gadā
CHF 117K
Līmenis
Software Engineer
Pamatalga
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonuss
CHF 4.5K
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Jaunākie algu pieteikumi
Algas nav atrastas
Prakses algas

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Pilna cikla programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai SIX in Switzerland, ir gada kopējā atlīdzība CHF 146,006. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SIX Programmatūras inženieris pozīcijai in Switzerland, ir CHF 118,656.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta SIX

