Mediānā Produkta menedžeris atlīdzības in Switzerland pakete SIX kopā ir CHF 116K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu SIX kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Mediānais pakete
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Kopā gadā
CHF 116K
Līmenis
5
Pamatalga
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonuss
CHF 8.9K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai SIX in Switzerland, ir gada kopējā atlīdzība CHF 124,699. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SIX Produkta menedžeris pozīcijai in Switzerland, ir CHF 119,935.

