Similarweb Algas

Similarweb algas svārstās no $65,553 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $204,000 Vadības konsultants augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Similarweb. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $111K

Datu inženieris

Datu zinātnieks
Median $112K
Produkta vadītājs
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datu analītiķis
Median $65.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $133K
Biznesa analītiķis
$76.1K
Grafiskais dizainers
$96K
Vadības konsultants
$204K
Mārketings
$77K
Produkta dizainers
$201K
Pārdošana
$96.1K
BUJ

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Similarweb je Vadības konsultants at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $204,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Similarweb je $100,412.

