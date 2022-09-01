Uzņēmumu katalogs
SilverSun Technologies
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

SilverSun Technologies Algas

SilverSun Technologies algas svārstās no $65,557 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $72,617 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem SilverSun Technologies. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Datu zinātnieks
$67.2K
Programmatūras inženieris
$65.6K
Risinājumu arhitekts
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Den højest betalte rolle rapporteret hos SilverSun Technologies er Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $72,617. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SilverSun Technologies er $67,204.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta SilverSun Technologies

Saistītie uzņēmumi

  • Stripe
  • Google
  • Uber
  • SoFi
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi