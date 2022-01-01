Silicon Labs Algas

Silicon Labs algu diapazons svārstās no $50,868 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieru vadītājs apakšējā galā līdz $301,500 Tehniskais programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Silicon Labs. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/25/2025
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...
Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.
33%
GADS 1
33%
GADS 2
33%
GADS 3
Uzņēmumā Silicon Labs, RSUs ir pakļauti 3-gadu iegūšanas grafikam:
33% iegūst 1st-GADS (33.00% katru gadu)
33% iegūst 2nd-GADS (33.00% katru gadu)
33% iegūst 3rd-GADS (33.00% katru gadu)
Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.