Silicon Labs
Silicon Labs Algas

Silicon Labs algu diapazons svārstās no $50,868 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieru vadītājs apakšējā galā līdz $301,500 Tehniskais programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Silicon Labs. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/25/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $135K
Aparatūras inženieris
Median $150K

ASIC inženieris

Biznesa attīstība
$194K

Informācijas tehnoloģiju speciālists
$94.5K
Produkta dizainers
$89.7K
Produkta vadītājs
$146K
Projektu vadītājs
$221K
Pārdošana
$102K
Kiberdrošības analītiķis
$165K
Programmatūras inženieru vadītājs
$50.9K
Tehniskais programmu vadītājs
$302K
Iegūšanas Grafiks

33%

GADS 1

33%

GADS 2

33%

GADS 3

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Silicon Labs, RSUs ir pakļauti 3-gadu iegūšanas grafikam:

  • 33% iegūst 1st-GADS (33.00% katru gadu)

  • 33% iegūst 2nd-GADS (33.00% katru gadu)

  • 33% iegūst 3rd-GADS (33.00% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Silicon Labs, ir Tehniskais programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $301,500. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Silicon Labs, ir $145,725.

Citi Resursi