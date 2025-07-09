Uzņēmumu Katalogs
Signode
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Signode Algas

Signode algu diapazons svārstās no $14,262 kopējā atalgojumā gadā Kiberdrošības analītiķis apakšējā galā līdz $119,207 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Signode. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Grāmatvedis
$56.8K
Kiberdrošības analītiķis
$14.3K
Risinājumu arhitekts
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Signode is Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $119,207. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Signode is $56,769.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Signode

Saistītie Uzņēmumi

  • SoFi
  • Coinbase
  • Spotify
  • PayPal
  • Snap
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi