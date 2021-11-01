Uzņēmumu Katalogs
Sigmoid
Sigmoid Algas

Sigmoid algu diapazons svārstās no $22,403 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $70,369 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Sigmoid. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $22.4K

Datu inženieris

Datu zinātnieks
Median $38.9K
Datu analītiķis
$23K

Datu zinātnes vadītājs
$65.1K
Programmatūras inženieru vadītājs
$70.4K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Sigmoid, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $70,369. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Sigmoid, ir $38,939.

