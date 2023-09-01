Uzņēmumu Katalogs
Sigma Software Algas

Sigma Software algu diapazons svārstās no $8,358 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $89,550 Civilinženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Sigma Software. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $79.9K

Backend programmatūras inženieris

Civilinženieris
$89.6K
Produkta vadītājs
$72.4K

Darbinieku atlases speciālists
$8.4K
Risinājumu arhitekts
$62.4K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Sigma Software, ir Civilinženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $89,550. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Sigma Software, ir $72,360.

