Uzņēmumu Katalogs
SiFive
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

SiFive Algas

SiFive algu diapazons svārstās no $61,777 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $198,990 Elektroinženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem SiFive. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Aparatūras inženieris
Median $79K
Programmatūras inženieris
Median $61.8K
Elektroinženieris
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tehniskais rakstītājs
$92.5K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
Options

Uzņēmumā SiFive, Options ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Jums ir jautājums? Jautājiet kopienai.

Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.

Apmeklēt Tagad!

Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at SiFive is Elektroinženieris at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,990. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SiFive is $85,747.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš SiFive

Saistītie Uzņēmumi

  • Mastercard
  • Jumio
  • DroneDeploy
  • Onit
  • Veritas Technologies
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi