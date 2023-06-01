Uzņēmumu katalogs
Si-Ware Systems
Si-Ware Systems Algas

Si-Ware Systems mediānā alga ir $14,070 Aparatūras inženieris . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Si-Ware Systems. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/30/2025

Aparatūras inženieris
$14.1K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Si-Ware Systems, ir Aparatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $14,070. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Si-Ware Systems, ir $14,070.

